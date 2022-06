The Boys 3, intervista a Jessie T. Usher e Chace Crawford

La terza stagione di Boys seguirà lo stesso schema delle stagioni precedenti. Includerà un totale di 8 episodi, di cui si sa ancora molto poco. Conosciamo i nomi di due episodi che forniscono una piccola panoramica di ciò che incontreremo dopo nella storia. Il primo episodio si chiama Payback. È stato annunciato nell’ottobre 2020 da Kripke sul suo account Twitter ufficiale.

Il titolo serve come riferimento a un gruppo tratto dalle pagine dei fumetti di The Boys, uno che include l’ultima attrazione dello show Soldier Boy e, un tempo, Stormfront. L’episodio 6 è stato intitolato Herogasm. Come suggerisce il nome, sarà qualcosa che spingerà i confini di ciò che può essere mostrato in televisione. Kripke ha recentemente pubblicato su Twitter, rivelando che le persone lo hanno sfidato ad adattarlo sin dal primo giorno. Ma ecco quello che ci hanno raccontato nell’intervista Jessie T. Usher & Chace Crawford…

Quindi iniziamo con una semplice domanda in realtà per Crawford, per il tuo personaggio, The Deep, secondo te, dovrà essere più sicuro di sé in questa nuova serie. E cosa pensi che diventerà alla fine?

È di nuovo un finale aperto con The Deep. Penso che le sue aspettative siano sempre un po’ alte, capisci cosa intendo? Penso per le stelle e sicuramente sminuisce la fiducia in se stesso abbastanza facilmente o almeno appare in quel modo. Ma ci sono sempre delle persone lungo la strada che lo aiutano. Ha avuto un matrimonio magnificamente combinato e penso che ci sia un altro burattinaio che tira davvero quei punti di forza. Quindi non farmi rivelare troppo… Penso che non sia così soddisfatto come pensava che sarebbe stato. Sì.

Ciao, Chace e Jessie. La mia domanda è per entrambi, per quanto diversi siano i vostri personaggi, quanto pensate che abbiano in comune soprattutto in questa stagione?

Entrambi hanno in mente gli stessi obiettivi mal interpretati. Penso che entrambi li abbiano raggiunti. La posizione brillante nei sette che avevano una volta e sono entrambi disposti a diminuire il rispetto di sé stessi e la propria autostima per ottenere ciò che è potere e rispetto nel mondo che li circonda e per essere di nuovo in quella posizione, quello che sentono è quello che vogliono. Ma penso che alla fine siano entrambi un po’ confusi e un po’ danneggiati. Un po’, sì.

Penso che in un certo senso, quando tutto viene ridotto all’essenziale e iniziano a perdere ciò che hanno, penso che sia una specie di sopravvivenza del più adatto. Sei solo preoccupato per te stesso e ti preoccupi di te stesso perché non vuoi perderlo. Nessuno vuole essere retrocesso alla squadra D, capisci cosa intendo? Torna a Sandusky, Ohio. Quindi penso che ci sia molta autoconservazione e una sorta di egocentrismo coinvolto in questo e anche insicurezza. Quindi penso che ci sia un sacco di introspezione, un po’ di un ragazzino spaventato, almeno per questo per quanto riguarda anche The Deep.

Qual è stata la scena più imbarazzante per voi e la più divertente da registrare?

Questa è una buona domanda. Hai avuto un momento piuttosto imbarazzante nel 306.

Oh, sì, decisamente. Questa stagione, penso, ti trascina in momenti imbarazzanti senza darne avviso. Era la scena dei piedi al Pop Club subito prima della gara. Credo fosse il 103, credo sia stato l’episodio a mettermi a disagio. Comunque, non sono una persona da piedi. Non mi piace che le persone mi tocchino i piedi. Quindi avere qualcuno che mi metteva l’alluce in bocca era il massimo livello di disagio per me. Quindi non penso ancora di aver avuto un momento che superi quello. E spero di no. Sto bene solo che sto bene tenendo le mie parti del corpo per me.

Sì. Cavalcare poi come un cowboy non era fuori luogo. È stato strano sparare. Sì. Come se tre piani in alto su una balena meccanica fosse sempre come un bel venerdì al lavoro… ok non possiamo dire altro.

Quale pensate sia l’aspetto più peculiare di questa nuova stagione per entrambi i vostri personaggi?

Aspetto peculiare? Bene, è stato trovare un equilibrio tra rimanere, tipo, emotivamente presente e non lasciare che l’esaurimento fisico di ciò che sta facendo A Train in questa stagione. E’ stato piuttosto impegnativo anche solo per rimanere nel momento in cui non intendo personalmente per me stesso, intendo solo come lui come personaggio, come A Train. Mi sento come se fosse davvero spinto al limite. Non gli è rimasto molto. Sappiamo dalla seconda stagione che il suo cuore non è nel posto migliore, e poi, ovviamente, questo sta influenzando la sua prestazione. E lentamente ma inesorabilmente, sta rallentando. E mentre le cose iniziano a riprendersi in questa stagione, sta lottando per essere in grado di rimanere competitivo. E penso che ci sia l’esaurimento fisico di questo, e l’aspetto emotivo è molto per lui. È molto da gestire, e lo ha messo in alcune posizioni molto strane, e lo ha costretto a prendere decisioni che credo non avrebbe mai preso in passato.

Sì. Penso che tutta la trama profonda sia piuttosto peculiare quest’anno. Non avevo idea in cosa mi stavo cacciando, che penso sia il divertimento. Voglio dire, sarà decisamente imprevedibile, e c’è sempre un buon sollievo comico sfumato con un po’ di oscurità e qualche stranezza. Penso che l’interazione per me, sorprendentemente, sia stata un buon avanti e indietro con Cassandra. Katie Barr interpreta mia moglie. Penso che ci siamo divertiti molto. Penso che abbiano ampliato molte delle cose che stavamo facendo nelle nostre interazioni e una sorta di burattinaio in corso con il suo personaggio, ma diventa più strano. Continua a diventare sempre più strano.

Questa è per Jesse: cosa puoi dirci sulle riprese e sul tuo personaggio, A Train?

Penso che abbia funzionato bene con la posizione in cui si trovava A Train e il messaggio che stava cercando di attraversare il modo in cui voleva influenzare il mondo intorno a lui, all’inizio sembrava così genuino, poi si è corrotto e alla fine è controllato. E poi, essendo in una posizione così vulnerabile, è diventato un burattino. E poi ciò che è interessante di quello che abbiamo fatto con le riprese di Turbo Rush che non è successo con l’intera campagna Pepsi è stato che alla fine delle riprese di Turbo Row, possiamo vedere come ciò abbia effettivamente influenzato il suo comportamento. In quel momento, ha un riflesso istantaneo di come si sente riguardo a se stesso e di come queste decisioni che sta prendendo lo stiano effettivamente influenzando. E non è quello che pensava sarebbe stato. E questo sembra essere un tema ricorrente per lui. Continua a passare attraverso questo ciclo infinito di voler fare la cosa giusta, sbagliare tutto e poi sentirsi ancora peggio con se stesso dopo averlo fatto. E sfortunatamente, sembra proprio un ciclo che non finirà presto. Ma si spera che in qualche modo, in qualche modo, forse troverà la sua via d’uscita da questo ciclo. Dovremo vedere…

Come vi avvicinate entrambi al processo di interpretazione dei vostri personaggi durante le riprese?

Questa è una buona domanda. Sì, non lo so. Penso che anche i nostri personaggi siano stati abbattuti così tanto, almeno per la rappresentazione di un’attrice in un’opera teatrale. Penso che gli scrittori abbiano così tanta fiducia in noi. Sai cosa intendo? Per andare in questi posti. Ma sì, è sempre interessante aprire quel copione e voltare pagina e dire che cazzo è questo. In fondo, ci sono molti momenti reali e anche molta commedia. Ma sì, il motore per lui è voler tornare negli anni Settanta, disposto a tutto, capisci cosa intendo? E sacrifica quella poca dignità che ha. Solo per tornare dov’era e dov’era prima.

Sì, è più o meno lo stesso per A-Train. Ha dovuto affrontare una decisione dopo l’altra per ottenere finalmente ciò che sente di volere davvero. E ora deve affrontare la realtà di quanto costerà. E in quei momenti, deve decidere se lo farà o non è proprio quello che vuole. E poi non credo che abbia davvero capito quanto gli sarebbe costato il prezzo di ciò che sta chiedendo fino ad ora.

Mi chiedevo, prima di interpretare la parte in The Boys, qual era la vostra idea di supereroe e se è cambiata dopo aver interpretato i vostri ruoli all’interno della serie?

Questa è una buona domanda. Penso che la mia idea di supereroe prima dello show fosse qualcuno che usava il proprio potere per aiutare il mondo che lo circondava. Penso che dopo essere stato nello show, però, penso che l’idea di un supereroe lo sia ancora di più. Qualcuno che ha il potere e non lo usa per ferire le persone intorno a lui. Penso che la dice lunga sulle persone che hanno potere e controllo sul mondo, sia che siano influencer proprio come la vita di altre persone e che siano in grado di non ferire quelle persone intenzionalmente. Penso che sia un supereroe perché vediamo che si gioca l’opposto in questo show. Molto spesso abbiamo persone che fanno quello che vogliono e naturalmente prendono solo la strada egoistica. Prendono la strada bassa perché è più facile o altro. E questo alla fine è ciò che li rende dei cattivi. Ma puoi biasimarli? Non è facile essere un supereroe. È facile essere un cattivo.

Sì. Immagino che l’idea di un tradizionale arco narrativo di supereroi sia ovviamente completamente distorta dopo aver visto ed essere stato coinvolto nel nostro show. Voglio dire, è così stereotipato. Come guardare tutta questa roba. Ce n’era così tanta. Penso che il nostro show sia così innovativo in quel modo per mostrare i veri elementi umani dietro le decisioni di entrare in questi stronzi corrotti. Se la Marvel è reale, penso che sia solo una versione più interessante. Per me personalmente, leggendo la prima sceneggiatura, ero tipo, Bam, eccolo qui. Questo è molto divertente e molto originale.

Penso che The Deep di tutti e sette sia quello che si avvicina di più ad essere quello buono. Tuttavia, ha fatto un brutto tiro, ma dall’altro lato è molto carino, così dolce e così sciocco. Cosa possiamo aspettarci in cambio da lui in questa stagione, nel seguito?

Sì. Voglio dire, non so se potrai mai essere completamente redento. Giusto, per quanto stia cercando di proiettarlo. Quindi, sì, penso che ci sia una proiezione del tipo, ascolta, posso giocare secondo il tipo di regole di una cosa e dire sempre la cosa giusta. Penso che ci sia quella visione interessante delle pubbliche relazioni e una specie di tour di riscatto delle pubbliche relazioni scandalistiche, in cui cercano davvero di parlare di aggressione sessuale in un modo che è una sorta di falso ed egoistico. Ha solo una sorta di falsità, come se lo stessero dicendo solo per le telecamere. E ovviamente con The Deep, questo è il caso. Sta solo cercando di tornare nelle grazie agli occhi del pubblico e di mostrare alle persone che è cambiato, il che è oscuro e strano e non ottiene le sue risposte da solo. Ovviamente viene da qualcun altro che è molto più intelligente di lui. Ma sì, ma alcune di quelle cose del tour PR sono divertenti da suonare e sì, dovremo vedere dove sarà alla fine della stagione. Diventa piuttosto pazzesco.

Quale pensate sia il segreto dietro la serie? Per mantenere la sua originalità?

Penso che lo sviluppo del personaggio sia davvero ciò che fa tornare le persone. Conosci questi personaggi. Impari ad amarli o odiarli, qualunque cosa sia, ti sta facendo provare qualcosa. E poi, per di più, inizi a capirli in un modo in cui non avevi fatto prima. E finché continuerà a crescere, penso che avremo sempre qualcosa di interessante. Puoi fare in modo che questi personaggi facciano molte cose e puoi far sì che riflettano molto del mondo che ci circonda in un modo molto drammatico. E penso che sia un po’ ciò che fa tornare il nostro pubblico.

Ebbene, mi chiedevo se avete qualche fumetto che avete letto o che avete letto in passato e se conoscevate già effettivamente il lavoro da cui si basano gli sceneggiatori?

Non avevo letto i fumetti fino a quando il regista non me li ha inviati a Natale nel 2018, quando abbiamo iniziato. Voglio dire, hai i fumetti? Sì. Ho fatto l’errore di ottenere copie cartacee e poi sono andato in Texas, dove vengo dalla famiglia e mia madre mi ha visto. Ha detto, cosa sono questi? Mia madre era molto preoccupata…

Ma quando ero più giovane, leggevo soprattutto Spiderman fosse fosse quello che leggevo di più. Probabilmente era piuttosto tipico. Sì. Ma da allora, è perché i generi dei supereroi hanno fatto molta strada, ovviamente. Ma no, hanno fatto un ottimo lavoro con il materiale originale. È molto intenso, molto oscuro, l’artwork è fantastico e ci sono molte trame che continuano a trarre da esso. Sì. Non ero un grande lettore di fumetti Quando ero un ragazzino e crescevo, ero più interessato agli adattamenti cinematografici e televisivi, quindi non leggevo molto i fumetti. E poi, prima che questo uscisse, ho ricevuto la sceneggiatura prima di sapere cosa fosse lo spettacolo, prima di sapere quale fosse il materiale originale. Quindi per me è stata più o meno la stessa cosa. Durante quella pausa natalizia, ne stavo leggendo le versioni digitali ed ero nella cucina di mia nonna a leggere i primi numeri dei ragazzi, pensando tra me e me, a cosa diavolo mi sono appena iscritto? Questo è pazzesco. Ero, come seduto nella sua cucina a leggere queste cose, guardandomi alle spalle, pregando che non scendesse le scale e mi chiedesse tipo, oh, cosa stai facendo? Fammi vedere. Sai cosa intendo? Spero solo che non sia successo. Oddio.