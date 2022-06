LEGO rende disponibile il set 3D su La Notte Stellata di Van Gogh

LEGO continua a spingersi oltre con i suoi set ad a proporre operazioni di grande livello, e l’ultima realizzata è di quelle di grande valore artistico: ieri, 1 giugno, è stato reso disponibile il set 3D su La Notte Stellata di Van Gogh. Il successo del set è stato immediato, tanto che, sul sito LEGO Italia, è andato subito in esaurimento. Mentre è ancora disponibile negli Stati Uniti.

Il costo del set LEGO su La Notte Stellata di Van Gogh è pari a 169,99 euro. Ecco alcune immagini tratte dal set.

Il set è composto da 2316 pezzi, ed è frutto di una collaborazione tra LEGO ed il Museum of Modern Art (MoMA). Questa è la descrizione offerta da LEGO:

Potreste passare una vita intera a guardare La notte stellata, ma ogni volta troverete qualcosa che vi è sfuggito l’ultima volta: questa è la bellezza di uno dei più famosi dipinti paesaggistici di tutti i tempi. Vi ci perderete semplicemente dentro. Come per molti pionieri, l’opera di van Gogh non è stata pienamente apprezzata durante la sua vita, ma la sua eredità considerevole e duratura significa che continua a ispirare gli artisti molte generazioni dopo.

In effetti, La notte stellata è stata d’ispirazione al fan-designer della LEGO Truman Cheng per la sua proposta vincente di LEGO Ideas che immagina il famoso dipinto in 3D. Dopo aver ricevuto oltre 10.000 voti dalla comunità di LEGO Ideas, lo abbiamo trasformato in un set LEGO reale.