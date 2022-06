Aspettando Jurassic World: segui con Lega Nerd e Movieplayer.it la LIVE di anteprima al film

Movieplayer.it e Lega Nerd si uniscono per un bellissimo appuntamento dal nome “Aspettando Jurassic World”. Insieme ad Alessio Vissani di Eureka! ci saranno Antonio Cuomo ed Erika Sciamanna del Cinecaffè oltre ad un ospite illustre, molto attento al mondo dei dinosauri e non solo…

Torna Eureka! ma in una veste totalmente nuova, stavolta Lega Nerd insieme a Movieplayer.it si uniscono per una LIVE congiunta per commentare le aspettative di Jurassic World in sala dal 2 giugno 2022. Insieme ad Alessio Vissani di Eureka! Antonio Cuomo ed Erika Sciamanna di Cinecaffè ci sarà il paleartista Sante Mazzei, amministratore del network Jurassic Park Italia ed esperto del mondo dei dinosauri in ogni sua sfaccettatura.

Seguite la LIVE di anteprima di Jurassic World sui canali Twitch e YouTube di Lega Nerd e di Movieplayer.it dalle 14:00.

