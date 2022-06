Stranger Things: Shawn Levy vorrebbe Ryan Reynolds nella serie TV

01—Giu—2022 / 10:46 AM

Shawn Levy ha lavorato a film come Deadpool, Free Guy e The Adam Project, tutti lungometraggi che hanno come protagonista Ryan Reynolds. Considerando che Levy ha partecipato anche a Stranger Things, il filmmaker vorrebbe unire i suoi due mondi sullo schermo portando Ryan Reynold a Hawkins, proprio dentro Stranger Things.

Ecco cosa ha detto Shaw Levy su una possibile apparizione di Ryan Reynolds nell’ultima stagione di Stranger Things:

Vorrei un suo cameo ovunque. Il fatto è che la mia carriera negli ultimi dieci anni è stata definita da Stranger Things e dalle mie collaborazioni con Ryan Reynolds. Perciò per me sarebbe molto suggestivo vedere questi due mondi collidere. Quindi Ryan tieniti pronto per la quinta stagione.

Nel frattempo gli appassionati stanno aspettando di vedere il Deadpool di Ryan Reynolds introdotto nel Marvel Cinematic Universe. Intanto il primo volume di Stranger Things 4 ha stabilito un record su Netflix, come serie TV più vista di sempre all’esordio sulla piattaforma.

In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.