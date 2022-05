Stranger Things 4 stabilisce il nuovo il record di Netflix come serie più vista nel primo week-end

Stranger Things 4 ha battuto il record di Bridgerton come serie in inglese più vista su Netflix durante il week-end di esordio. Ecco i dati.

L’uscita di Stranger Things 4 ha permesso alla quarta stagione della serie TV dei fratelli Duffer di battere il record come telefilm in lingua inglese più visto di sempre sulla piattaforma streaming Netflix nel week-end di esordio. Tra il 27 ed il 30 maggio la serie TV ha ottenuto ben 287 milioni di ore di visualizzazione.

Il record ottenuto da Stranger Things 4 come serie più vista di sempre nel week-end di esordio su Netflix permette al telefilm di battere Bridgerton. E tutto ciò in attesa del secondo volume della quarta stagione che uscirà a luglio, e che potrebbe ulteriormente migliorare le visualizzazioni sulla piattaforma.

In Stranger Things 4, appena uscito su Netflix, sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

