Samsung sta sviluppando gli Exynos 2300 per gli S23?

Di recente è emerso che Samsung potrebbe aver deciso di fermare la produzione degli Exynos per quel che riguarda il prossimo periodo, con l’obiettivo infatti di concentrare le proprie potenzialità al fine di poter dominare il mercato dei System on a Chip solamente in un secondo momento, seppur una nuova anticipazione abbia messo in dubbio il tutto. Si tratta nello specifico di un report delle pagine di SamMobile, le quali hanno sempre modo di anticipare delle grosse novità per quel che concerne il mondo Samsung e svelare in anteprima dei prodotti che stanno per arrivare sul mercato.

Si parla in questo caso della produzione dei chip Exynos 2300, come suggerisce il nome diretti seguiti dei 2200, i quali stando a quello che sappiamo dovrebbero avere modo di venire svelati nel giro di non troppo tempo e presentarsi con la serie dei Samsung Galaxy S23 nel corso della prima metà del 2022.

Considerando quanto anticipato, Samsung avrebbe scelto per i dispositivi il processo a 3 nm di GAA, compagnia che quindi avrebbe modo di provare a rendere i nuovi device dell’azienda particolarmente competitivi rispetto al resto dell’offerta attuale del mercato dei SoC. C’è comunque da dire che dando per vero lo sviluppo degli Exynos 2300 come anticipato, avremmo comunque probabilmente a che fare con una serie di Galaxy S23 a metà per quel che riguarda i chip, considerando infatti che in genere Samsung rilascia in diversi mercati (anche se non per l’Italia) delle versioni con l’offerta di Qualcomm.

Sembra quindi che la serie degli S2 sarà composta sia dagli Snapdragon 8 Gen 2 non ancora annunciati da parte della compagnia e sia dagli Exynos 2300 anticipati del report di SamMobile. In ogni caso si parla di speculazioni, e non sappiamo l’effettivo sé e quando la compagnia avrà modo di parlare ulteriormente della questione.