Samsung Galaxy Watch 4: disconnessioni continue dopo l’arrivo di Google Assistant

Dopo che Google Assistant è ufficialmente arrivato su Wear OS 3, questo è stato supportato da un totale di solamente due dispositivi, ovvero i Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic realizzati da parte di Samsung, i quali però stanno attualmente avendo a che fare con dei problemi per quel che riguarda l’assistente del colosso di Mountain View. Si parla nello specifico di utilizzi della batteria ben sopra rispetto a quanto immaginato, con anche disguidi per quel che concerne la comprensione di Google Assistant.

Mentre le compagnie collaborano al fine di migliorare la situazione, un nuovo bug è stato riportato da molti utenti in rete, i quali hanno evidenziato una situazione alquanto problematica per quel che concerne i dispositivi in questione. Si parla della piattaforma di Reddit e di come vari utenti, come spiegato sulle pagine di Android Police, abbiano spiegato il fatto che i loro orologi continuano a disconnettersi di continuo dopo che Google Assistant è stato inserito, con l’impossibilità di ricollegare normalmente il tutto ai propri device.

Le segnalazioni non sono di certo mancate, e oramai, vista la mole di lamentele, è certo che il problema esista davvero e che quindi un qualche tipo di incompatibilità con l’assistente vocale di Google stia causando delle problematiche con i Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic di Samsung. Al momento non è chiaro cosa sia successo di preciso e abbia di conseguenza scatenato il tutto, sperando ovviamente che delle novità positive siano pronte ad arrivare nel giro di qualche tempo.

Google e Samsung dovrebbero infatti avere modo di commentare la situazione al più presto e di parlare di come hanno intenzione di risolvere le problematiche che attualmente stanno affliggendo gli orologi dopo l’arrivo di Google Assistant, sperando che si tratti di una semplice patch pronta ad arrivare.