PS Plus giugno 2022: annunciati i giochi gratis del mese per PS4 e PS5

Ecco la lista dei giochi gratis PS4 e PS5 di giugno per gli abbonati al PlayStation Plus. I giochi saranno disponibili a partire dal 7 giugno.

Sony ha finalmente svelato i giochi gratis per PS4 e PS5 per gli iscritti al PlayStation Plus di giugno 2022. Come preannunciato dai leak dei giorni scorsi, la lista dei giochi di questo mese disponibile per gli abbonati al tier PS Plus Essential, sono:

God of War (PS4)

Naruto to Boruto Shinobi Striker (PS4)

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4 e PS5)

Your PlayStation Plus Monthly Games for June: 🪓 God of War

🥷 Naruto to Boruto: Shinobi Striker

🧽 Nickelodeon All-Star Brawl Full details: https://t.co/KinhSg8bYA pic.twitter.com/sdBzX1Qxbi — PlayStation (@PlayStation) June 1, 2022

I tre giochi potranno essere riscattati a partire da martedì 7 giugno 2022 e saranno disponibili fino al 5 luglio. God of War è l’acclamato gioco di Santa Monica Studios che ci mette nei panni di Kratos. Il semi-dio, dopo le proprie avventure greche, è fuggito nel nord dell’Europa e si è rifatto una vita. Dopo la morte della nuova moglie, Kratos dovrà adattarsi a terre sconosciute, inattesi pericoli e alla sua seconda possibilità di essere padre.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker è l’ultimo episodio della popolare serie di Naruto. Si tratta di un gioco d’azione pensato per scontri online a squadre 4 contro 4. I giocatori potranno scegliere di giocare in modalità co-op insieme agli amici e guidare le squadre verso la vittoria per diventare i migliori ninja online.

Nickelodeon All-Star Brawl, invece, è un picchiaduro in stile Super Smash Bros con i più celebri personaggi delle serie animate di Nickelodeon, che includono SpongeBob, le Tartarughe Ninja, A casa dei Loud, Danny Phantom, Aaahh!!! Real Monsters e tantissimi altri. Con set di mosse e attacchi unici ispirati alle loro personalità, ogni personaggio ha un proprio stile di gioco caratteristico ed un’infinita serie di abilità differenti.