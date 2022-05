PS Plus: leak svela i giochi gratis di giugno 2022?

A partire dal prossimo 7 giugno gli abbonati PS Plus potranno scaricare tre nuovi giochi gratis per PS4 e PS5. Un leak che circola in queste ore, però, potrebbe aver già svelato la lineup di giugno che, stando a quanto riportato, includerebbe anche God of War.

Secondo la fonte, oltre a God of War, i giochi in arrivo sono Naruto to Boruto: Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl. I tre giochi saranno disponibili per gli abbonati PlayStation Plus Essentials dal 7 giugno e resteranno disponibili fino al 5 luglio, scaricabili quindi anche dai membri Extra e Premium a partire dal 23 giugno.

God of War è l’ultimo acclamato titolo della serie che ci mette nei panni di Kratos. Ora che vive come un semplice mortale, lontano dall’ombra degli dei, Kratos deve adattarsi a terre sconosciute, inattesi pericoli e alla sua seconda possibilità di essere padre.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker è l’ultimo episodio della popolare serie di Naruto. Si tratta di un gioco d’azione pensato per scontri online a squadre 4 contro 4. Nickelodeon All-Star Brawl, invece, è un picchiaduro in stile Super Smash Bros con i più celebri personaggi delle serie animate di Nickelodeon.

Per scoprire se saranno davvero questi i giochi gratis di giugno del PS Plus non ci resta che attendere mercoledì 1 giugno alle 17:30, data in cui avverrà l’annuncio dei titoli disponibili in abbonamento questo mese.