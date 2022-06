Power Rangers: Jason David Frank potrebbe chiudere la sua esperienza con il franchise

Mentre si parla della reunion per il 30esimo anniversario dei Power Rangers, e considerando che si vocifera di un reboot, scontenterà un po’ di appassionati la posizione di Jason David Frank, che ha dichiarato che la sua esperienza nel franchise potrebbe essere arrivata alla fine.

Ecco le parole di Jason David Frank:

Sul reboot di David Yost posso dire che ci sono solo dei rumor, e che rimangono tali. Ora sto lavorando su The Legend Of The White Dragon, e non voglio coprire i miei tatuaggi. Ho 49 anni, ho fatto abbastanza per i Power Rangers, e ho adorato tutto. Ma con ciò che sta succedendo, con delle persone che non vogliono partecipare alla reunion non so dire se ci potrà essere.

Jason David Frank ha sottolineato come il suo impegno stia andando verso il progetto The Legend of the White Dragon, che sarà distribuito nel 2023. Per questo motivo sembra che l’interprete sia proiettato verso altro, e che si stia allontanando dal franchise dei Power Rangers. Ricordiamo che Jason David Frank ha vestito per tanti anni i panni del personaggio Tommy Oliver, figura simbolo del franchise dei Power Rangers.