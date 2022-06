Le serie tv in uscita nel mese di giugno

Non sapete quali serie tv usciranno a giugno? Ecco gli show più interessanti in uscita sulle piattaforme streaming nel mese di giugno

L’estate televisiva sarà ricchissima di prodotti, forse come mai prima. Avevate già programmato le vacanze? Bene, forse dovrete creare di conciliare i vostri impegni estivi con le uscite seriali che più attendete. Giugno inizia in grande stile e ci propone diverse serie molto interessanti, adatte per tutti i gusti.

Dalle serie Marvel a nuove stagioni i di show molto amati fino a graditi ritorni sotto nuove vesti, giugno 2022 sarà il primo mese dell’anno in cui dovremo scegliere cosa guardare prima. I fan Marvel saranno felici di sapere che l’8 giugno approderà su Disney+ una nuova serie targata MCU, mentre gli amanti delle serie tv inglesi potranno finalmente gustarsi la nuova ed ultima stagione di Peaky Blinders. A questi prodotti se ne aggiungo tanti altri, tra cui: The Umbrella Academy 3, Only Murders in the Building 2, La Casa di Carta: Corea ecc…

Ecco tutte le serie tv più interessanti in uscita nel mese di giugno.

Ms. Marvel (8 giugno, Disney+)

Dopo il non esaltante esordio seriale del 2022 effettuato con Moon Knight i Marvel Studios sono pronti a riconquistare i fan con Ms. Marvel, nuova serie tv con protagonista un personaggio inedito. Con l’avvento di Disney+ la Marvel ha avuto il tempo e lo spazio idonei a dedicarsi a personaggi fino a poco tempo fa marginali per le trame cinematografiche. WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki e Hawkeye hanno raccontato storie spin-off di personaggi già noti al grande pubblico, solo con Moon Knight l’MCU ha veramente assunto il rischio di narrare avventure totalmente inedite. Il risultato? Interpretazione di Oscar Isaac a parte, non ha soddisfatto a pieno il publico, al meno non tutti.

Ms. Marvel condivide con la serie precedente il fardello di introdurre da zero un nuovo personaggio e ad esso si aggiunge il fatto che il prodotto è destinato ad un target diverso dal solito. Ms. Marvel, come i fumetti da cui lo show è tratto, è indicata per un pubblico di ragazzini, un target quindi leggermente più basso rispetto ai soliti standard MCU.

Lo show ha come protagonista la prima supereroina mussulmana di casa Marvel: Iman Vellani sarà Kamala Khan, una giovane studentessa del liceo fan degli Avengers e super affezionata a Captain Marvel. Già dal costume, che avete avuto modo di intravedere nel trailer, Kamala a scelto di richiamare i colori della sua eroina del cuore. Le origini del personaggio saranno completamente riscritte rispetto ai fumetti d’ispirazione, complice l’insuccesso della serie dedicata agli Inumani. Se ancora non sapremo quando e dove potremmo rincontrare Moon Knight per Ms. Marvel la situazione è decisamente diversa: Iman Vellani tornerà a vestire i panni della giovane eroina nel secondo film dedicato a Capitan Marvel, The Marvels in uscita nel 2023. I collegamenti quindi al resto dell’universo Marvel non mancheranno di certo nella serie.

La serie tv, ad ogni modo, debutterà sulla piattaforma di Topolino l’8 giugno. I restanti 5 episodi, per un totale di 6, usciranno a cadenza settimanale ogni mercoledì.

PEAKY BLINDERS 6 (10 giugno, Netflix)

Dopo oltre 3 anni i Peaky Blinders tornano a conquistare il piccolo schermo. La serie tv inglese con protagonista Cillian Murphy approderà con la sua nuova stagione il prossimo 10 giugno su Netflix. La sesta stagione dello show ha già fatto i suoi esordio in territorio inglese ad inizio anno, purtroppo in Italia giunge soltanto dopo la conclusione della messa in onda estera. Non temete, chi è riuscito a restare lontano dagli spoiler saprà godersi comunque il prodotto.

La seconda guerra mondiale è alla porte e la banda più temuta di Birmingham non riesce a restare neutrale. Tra il passato che non accenna ad allontanarsi e il futuro imminente Thomas Shelby dovrà conservare il timone della nave prossima ad affondare.

Con la sesta stagione lo show di Steven Knight è pronto a chiudere i battenti, non definitivamente però. L’ultima stagione fungerà da preludio per la vera conclusione che avverrà solo sul grande schermo. Peaky Blinders diventerà un film, sulle orme di Downton Abbey. Se temevate di dover abbandonare i vostri cari personaggi potete stare tranquilli, li rivedrete almeno un’altra volta al cinema. Al momento non è ancora nota la data d’uscita del lungometraggio, non ci resta che attendere e nel frattempo gustarci la nuova stagione.

The Umbrella Academy 3 (22 giugno, Netflix)

La terza stagione della serie Netflix dedicata alla famiglia più inusuale di sempre è pronta a fare il suo esordio. Dal 22 giugno potrete gustarvi su Netflix la terza stagione di The Umbrella Academy. Tra le serie più attese del 2022 The Umbrella Academy occupa sicuramente un posto in prima fila. Le prime due stagioni hanno conquistato ed emozionato schiere di fan, grazie all’autoironia e alle tematiche profonde e variegate la serie ha saputo conquistare anche i più scettici.

La terza stagione porta con sé un impegnativo compito: mantenere alta la qualità del prodotto e al tempo stesso dovrà stupire ancora una volta, compito per nulla facile o scontato. La Umbrella Academy, cercando di sventare l’apocalisse imminente, continua a spostarsi nel tempo grazie alle abilità di 5, sfortunatamente l’ultimo tentativo ha cambiato definitivamente il corso degli eventi: la Umbrella Academy nel presente non esiste più, al suo posto si trova la Sparrow Academy. Nuovi personaggi, nuove dinamiche e tematiche sicuramente interessanti e dalla grande rappresentazione sapranno animare la terza stagione di uno show che promette di essere scoppiettante.

Only Murders in the Building 2 (28 giugno, Disney+)

Tra le serie rivelazione del 2021 troviamo sicuramente Only Murders in the Building, serie tv mystery comedy con protagonisti un trio insolito e variegato composto da Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short. La prima stagione ha conquistato i fan dei mystery anni ’90 e più giovani spettatori non avvezzi al genere. Grazie all’irriverente e spontanea comicità del trio la serie in soli 10 episodi dalla durata inferiore alla mezza’ora ha saputo affermarsi tra le più interessanti del panorama seriale del 2021. La seconda stagione è attesissima. Il finale di stagione aveva lasciato le carte ancora in tavola e i nostri appassionati di podcast true crime preferiti sono pronti a risolvere un nuovo mistero.

Only Murders in the Building 2, come la stagione pretendete, sarà composta da 10 episodi. Il cast torna al gran completo e tra le new entry lo show può vantare i nomi di Cara Delevingne, che farà parte del cast regolare della stagione; Shirley MacLaine a Amy Schumer (Life & Beth). Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie e Looking) tornando anche nelle vesti di creatori e sceneggiatori della serie.

La Casa di Carta: Corea (24 giugno, Netflix)

Il fenomeno mondiale La Casa di Carta non è destinato ad affievolirsi tanto presto, nemmeno dopo la conclusione della quinta ed ultima stagione dello show. Sapevamo che la serie spagnola tanto popolare avrebbe dato origine inevitabilmente a diversi spin-off, forse quello che originariamente non potevamo immaginare era come e quando questi prodotti collaterali avrebbero visto la luce.

A soli pochi mesi del termine di La Casa di Carta è pronta a fare il suo debutto su Netflix La Casa di Carta: Corea (Money Heist: Korea – Joint Economic Area), ossia lo stesso prodotto ma in salsa orientale. In un momento in cui i prodotti coreani hanno grande successo anche nel territorio nostrano quale miglior franchise poteva essere sfruttato se non La casa di carta? La storia sarà davvero molto simile all’originale, i nomi dei personaggi sono i medesimi e le motivazioni altrettanto vicine, a fare la differenza potrebbero essere le tematiche e le location. Si tratta di un remake di nome e di fatto.

La prima stagione sarà composta da dodici episodi e vedrà alla regia Kim Hong-sun mentre la sceneggiatura è stata scritta da Ryu Yong-jae, Kim Hwan-chae e Choe Sung-jun. Il nuovo prodotto Netflix è totalmente di creazione coreana.

Tra chi afferma che non vedrà nemmeno un episodio e chi non attente altro non resta che aspettare e verificare se il successo sarà in grado di ripetersi.

Ecco altre serie tv in arrivo a giugno sulle varie piattaforme streaming

The Summer I Turned Pretty (17 giugno, Amazon Prime Video)

The Summer I Turned Pretty, dal 17 giugno su Amazon Prime Video arriva la nuova serie tv tratta dai romanzi di Jenny Han. I fan di Tutte le volte che ho scritto ti amo non resteranno delusi, l’autrice ha promesso uno show in grado di soddisfare gli appassionati della saga Netflix.

Baymax (29 giugno, Disney+)

Baymax, il 29 giugno su Disney+ arriva la serie animata sequel del film Big Hero 6. Il robot sanitario Baymax dopo ben 8 anni torna a fareciò per cui è stato programmato ossia aiutare gli altri. La serie tv sarà composta da 5 brevi episodi in grado di soddisfare, speriamo, a pieno i fan del cartone datato 2014.

Un amore senza tempo (13 giugno, Sky/Now Tv)

Un amore senza tempo, la serie tv HBO approderà sul catalogo Sky e Now tv dal prossimo 13 giugno. La serie sci-fi romance con protagonisti Theo James e Rose Leslie dopo il debutto su HBO Max dello scorso 15 maggio è pronta ad esordire anche nel territorio nostrano. La serie in 6 episodi adatta il romanzo omonimo (The Time Traveler’s Wife) di Audrey Niffenegger, i viaggi nel tempo non sono un super poter ma una debilitante malattia.

Westworld 4 (26 giugno, Sky/ Now Tv)

Westworld 4, dal 26 giugno su Sky e Now Tv arriva in versione originale coi sottotitoli in italiano la nuova stagione della serie HBO. La serie distopica è giunta alla sua quarta stagione ma promette ancora molti colpi di scena.