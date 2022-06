Fire Island: una clip dal film in arrivo su Disney+ il 17 giugno

Searchlight Pictures presenta una nuova clip dal film Fire Island, in arrivo esclusivamente in streaming su Hulu e Disney+.

Searchlight Pictures presenta oggi una nuova clip dal titolo “I’m a doctor” dal film Fire Island, in arrivo (esclusivamente in streaming) su Hulu dal 3 giugno e su Disney+ dal 17.

Ambientata nella località di villeggiatura gay di Long Island, New York, Fire Island è una commedia romantica, moderna e sincera che mette in scena una lettura multiculturale e diversificata della queerness e del romanticismo. Ispirata agli intramontabili intrighi del classico di Jane Austen Orgoglio e pregiudizio, la storia è incentrata su due migliori amici (Joel Kim Booster e Bowen Yang) che partono per vivere una leggendaria avventura estiva con l’aiuto di un rosé a buon mercato e del loro gruppo di amici eclettici.

Fire Island, diretto da Andrew Ahn, è interpretato da Joel Kim Booster (The Other Two, Big Mouth), dal nominato agli Emmy Award Bowen Yang (Saturday Night Live), Margaret Cho, Conrad Ricamora, James Scully, Matt Rogers, Tomas Matos, Torian Miller, Nick Adams, Zane Phillips, Michael Graceffa, Peter Smith e Bradley Gibson. Da una sceneggiatura di Joel Kim Booster, il film è prodotto da Tony Hernandez, John Hodges e Brooke Posch di JAX Media ed è stato girato a Pines, NY.

