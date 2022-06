District 10: Neill Blomkamp dichiara che il progetto arriverà prossimamente

Neill Blomkamp ha di recente parlato al sito Dexerto, dichiarando che District 10, il film sequel di District 9 è in arrivo in un futuro abbastanza vicino. Il regista sarebbe attualmente a lavoro sullo sviluppo del lungometraggio di fantascienza.

Ecco le sue parole:

In precedenza il regista aveva detto sullo sviluppo del sequel di District 9:

Voglio tornare in quel mondo e raccontare il resto della storia con Wikus e Christopher. Il problema in questo momento è che ho molti altri progetti e idee su cui voglio lavorare e che devo completare… e, cosa più importante, il motivo esatto per rendere bene il sequel deve essere molto chiaro. Il primo film era basato in modo così esplicito su temi e argomenti reali del Sud Africa che mi hanno colpito molto crescendo lì, e dobbiamo assicurarci che il prossimo film non lo dimentichi.