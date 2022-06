Apple Watch con fotocamera integrata? Apple ci ha pensato veramente

Apple sta lavorando ad un nuovo Apple Watch dotato di fotocamera. O, quantomeno, ha pensato di realizzarne uno. Sarebbe il primo wearable della mela morsicata in grado di scattare foto. Per il momento c’è soltanto un brevetto: l’azienda lo ha depositato nel 2019.

Curiosamente, lo smartwatch immaginato da Apple avrebbe avuto una fotocamera incastonata nella corona. Un led avrebbe permesso di realizzare le foto anche in condizione di scarsa luce. Il brevetto sembra uscito da un film di 007. O di Johnny English, se preferite.

Sono passati tre anni dalla data di presentazione del brevetto e anche per questo non è chiaro se sia un progetto a cui Apple sta ancora lavorando, o se al contrario si tratta di un’idea che alla fine è stata scartata. Non sarebbe insolito: aziende come Apple depositano ogni anno migliaia di brevetti diversi e la maggior parte dei progetti non vedranno mai la luce.

Di certo c’è che tra pochissimi mesi, a settembre, Apple presenterà la sua nuova generazione di Apple Watch. I nuovi Apple Watch Serie 8 avranno un nuovo design e potrebbero introdurre per la prima volta un rilevatore per la temperatura corporea. Apple potrebbe anche presentare una versione del suo smartwatch dedicata agli sport estremi e, dunque, resistente agli urti.