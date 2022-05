Il nuovo Apple Watch Series 8 sarà fatto così? Design svelato da un render

In queste ore stanno circolando online le presunte immagini del prossimo Apple Watch Series 8. Il nuovo smartwatch verrà presentato a settembre, assieme agli iPhone 14 e 14 Pro. La nuova generazione dell’Apple Watch dovrebbe introdurre alcune importanti novità, incluso un sensore per rilevare la temperatura corporea.

Le nuove immagini ci arrivano da ShrimpApplePro. Sebbene non siano ufficiali, sono comunque state riprese dalla stampa statunitense, che le ritiene verosimili. Il render mostra un design decisamente rinnovato e piuttosto vicino al linguaggio adottato dagli iPhone 12 e 13.

Troviamo infatti dei bordi più piatti, come quelli che dominano gli smartphone della Apple più recenti (oltre che l’iPad Pro). Non solo: è come sarebbe dovuto essere l’Apple Watch Series 7. Ve lo ricordate? Un anno fa si pensava che anche lo smartwatch attualmente in commercio avrebbe avuto introdurre un design completamente rinnovato. Ma di fatto non è andata così: lo scorso settembre Apple ha presentato uno smartwach piuttosto simile a quello che aveva lanciato l’anno prima.

All’epoca si era parlato a lungo di questa discrepanza tra il prodotto effettivamente presentato e quello che ci era stato raccontato nei rumor. Una tesi – piuttosto credibile – sosteneva che Apple avesse rinunciato all’ultimo a cambiare il design del prodotto, forse per problemi di progettazione impossibili da superare in tempi utili.

Secondo ShrimpApplePro, il design dell’Apple Watch Series 8 che vedete in queste immagini sarebbe già stato approvato definitivamente dall’azienda. Potrebbe entrare in produzione molto presto.