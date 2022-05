The Mandalorian: Jon Favreau sta già scrivendo la quarta stagione

Negli scorsi giorni si è svolta la Star Wars Celebration, e durante quest’occasione Jon Favreau ha avuto possibilità di parlare a CinemaBlend di The Mandalorian e del fatto che il regista stia già scrivendo la quarta stagione della serie TV.

Ecco le parole di Jon Favreau:

Con la televisione siamo fortunati a non dover comprimere le cose in un’ora e mezza o due ore. Possiamo raccontare storie in maniera più lenta. E così come Dave Filoni sta lavorando su Ahsoka, posso informarvi del fatto che sto scrivendo la quarta stagione di The Mandalorian. Voglio comprimere ad un paio di personaggi la storia da raccontare ambientata in quel mondo, ed anche dare l’opportunità d’inserire qualcuno di nuovo.

Le riprese della terza stagione di The Mandalorian si sono concluse da qualche mese. Nel cast degli interpreti è stato inserito il nome di Christopher Lloyd. Non sono stati però forniti dettagli sul ruolo che ricoprirà il popolare attore nella serie TV.

Le riprese di The Mandalorian 3 si sono svolte con gli attori impegnati sul set super tecnologico della Industrial Light and Magic, che con The Volume ha tirato fuori un qualcosa di davvero particolare: si tratta di una sorta di grande palcoscenico sonoro in cui il direttore della fotografia ha già le luci e lo scenario del set presenti sulla scena.

La terza stagione di The Mandalorian uscirà su Disney+ a febbraio.