Telegram Premium è dietro l’angolo, ecco cosa c’è da sapere sulla versione a pagamento

Telegram ha confermato di essere al lavoro su una versione a pagamento dell’app, che offrirà alcune funzionalità esclusive. Ma tranquilli: la versione in abbonamento non sarà mai obbligatoria, gli utenti potranno continuare ad utilizzare Telegram gratuitamente.

La piattaforma cerca da tempo nuove forme di monetizzazione, negli anni scorsi Telegram aveva introdotto le pubblicità all’interno dei canali e dei gruppi. Sebbene non sia stato confermato, sembra che gli abbonati a Telegram Premium non visualizzeranno più gli annunci pubblicitari — che tuttavia, va detto, oggi sono tutto fuorché invasivi.

Quanto a Telegram Premium, tutto ciò che sappiamo ci arriva dal codice dell’ultima beta di Telegram, la versione 8.72, dove sono stati scoperti alcuni riferimenti alla versione a pagamento, tra cui alcuni adesivi e reazioni progettati esclusivamente per gli abbonati.

