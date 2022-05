Quentin Tarantino pubblicherà il suo nuovo libro il 25 ottobre negli USA

Negli Stati Uniti il prossimo 25 ottobre verrà pubblicato Cinema Speculation, il nuovo libro di Quentin Tarantino. Dopo il successo del romanzo tratto da C’era una volta…a Hollywood, il popolare regista è pronto a lanciare una nuova opera scritta.

Secondo quanto riportato da Harper Collins, editore di Cinema Speculation, il nuovo libro di Quentin Tarantino è così descritto:

Oltre ad essere uno dei più grandi registi contemporanei, Quentin Tarantino è uno dei più grandi amanti del cinema. Per anni ha parlato della sua idea di scrivere un libro sul Cinema, e questa pubblicazione è il risultato del suo amore per i film. La chiave di questo libro sono i lungometraggi americani degli anni Settanta, che hanno rappresentato i film della giovinezza di Tarantino, e che verranno raccontati in questo libro con rigore intellettuale, ma anche in maniera divertente e con intrattenimento. Tutto è scritto attraverso l’inconfondibile voce di Quentin Tarantino, ed attraverso la prospettiva unica di uno dei più grandi filmmaker di sempre.