PlayStation Plus: Dealabs conferma il leak dei giochi gratis di giugno 2022

Il noto leaker billbil-kun di dealabs.com ha confermato i leak sui nuovi giochi gratis di giugno 2022 del PlayStation Plus, diffuso ieri da una fonte nuova e quindi ritenuta non ancora affidabile. Billbil-kun, noto per aver condiviso in maniera sempre corretta informazioni relative al servizio PlayStation Plus, ha dunque confermato che i giochi gratis di giugno 2022 per PS4 e PS5 del PlayStation Plus saranno appunto God of War, Naruto to Boruto Shinobi Striker e Nickelodeon All Star Brawl.

Inoltre, il leaker ha dichiarato altre informazioni relative alle versioni dei vari giochi del PS Plus di giugno 2022. God of War e Naruto to Boruto Shinobi Striker saranno in versione PS4, mentre Nickelodeon All Star Brawl sarà in versione PS4 e PS5.

Viene anche affermato che il mercato asiatico non riceverà Nickelodeon All Star Brawl e in sostituzione avrà Can’t Drive This, sempre in versione PS4 e PS5.

Ricordiamo che l’annuncio ufficiale dei nuovi giochi gratis di giugno 2022 del PlayStation Plus dovrebbe avvenire domani, 1 giugno alle ore 17:30. Non ci resta dunque che attendere conferme o smentite da parte di Sony.