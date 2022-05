Nintendo Switch Lite: nuovo modello in arrivo, secondo una leaker

Un nuovo modello di Nintendo Switch Lite arriverà quest’inverno. O almeno questo è quello che afferma la nota leaker, precedentemente conosciuta come Tiffany Treadmore, che ha riportato il rumor con il suo nuovo account, affermando che la nuova versione verrà lanciata tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

We believe the following

(None of which are surprising):

1. There will be a new Switch Lite released for Holidays 2022-2023

2. We will get a teaser trailer for the new Mario film before November 24th

3. We will likely get the new BOTW2 Trailer more likely fall

4. June…. :) https://t.co/Ir0FBYtvmY

— INFINITE TAKES / Your Dad, Dov Grey (@YoInfiniteTakes) May 30, 2022