Mark Gurman svela le novità degli OS di Apple per la WWDC22?

Nel corso della sua ultima newsletter Power On, il noto insider Mark Gurman ha parlato di alcuni dei piani di Apple per quel che concerne i nuovi sistemi operativi della compagnia che dovrebbero venire svelati nel corso della WWDC22 di giugno ormai imminente. Abbiamo nello specifico a che fare con iOS 16‌, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 e macOS 13, tutti pronti a ricevere degli aggiornamenti a quanto pare alquanto significativi.

Si parla innanzitutto di cambiamenti per le schermate di blocco per iOS 16, con wallpaper che avrebbero alcune feature dei widget, mentre ci sono anche conferme per il display sempre acceso, che sarebbe dovuto arrivare con gli iPhone 13 ma non è ancora stato rilasciato. Stando a Gurman ci saranno diversi cambiamenti per le finestre e per il multi-tasking. L’app Messaggi dovrebbe funzionare meglio come social network, e il comparto audio sarebbe stato particolarmente curato da parte della compagnia.

Per quel che riguarda watchOS 9, dovrebbero essere presenti vari miglioramenti e anche una modalità per ridurre i consumi al minimo, con invece le preferenze di sistema dei macOS 13 che risulteranno maggiormente simili rispetto a quelle di iOS, in modo tale che i sistemi avranno modo di far sentire gli utenti a proprio agio rendendo il tutto maggiormente facile da gestire. Le novità cominceranno a venire rivelate a partire dalla giornata del 6 giugno, quando finalmente avrà inizio la WWDC22.

Non sappiamo ancora al momento di cosa si tratterà nello specifico, considerando anche che fra le varie previsioni per quel che concerne gli annunci di Apple ci sondo anche diverse novità nel campo nell’hardware, fra cui anche i nuovi MacBook Air che potrebbero presentarsi con i SoC M2 all’interno. Abbiamo approfondito il tutto nell’articolo a cui potete accedere attraverso il seguente link.