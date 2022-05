MacBook Air ed M2 fra gli annunci alla WWDC22 di Apple?

Il noto insider Mark Gurman ha di recente parlato della nuova WWDC22 di Apple, evento nel corso del quale la compagnia dovrebbe avere modo di effettuare diversi grossi annunci, pronti a migliorare la propria lineup di dispositivi da lanciare nel corso del 2022. Non ci sono al momento ancora novità di alcun tipo in tal senso, ma si tratta comunque di una fonte alquanto autorevole che ha parlato del tutto, e che in genere riesce a predire molte novità della compagnia di Cupertino.

In termini di nuovo hardware, nonostante il nuovo mixed-reality di Apple stia andando a gonfie vele – come sottolineato nel corso della nuova dimostrazione del dispositivo alla direzione della compagnia – mi aspetterei una piena presentazione per sviluppatori e consumatori nel corso della prossima settimana.

Mentre è quasi certo il debutto del nuovo sistema operativo iOS 16 nel corso della conferenza, Gurman ha discusso anche di quelli che potrebbero all’effettivo essere i nuovi annunci da svelare per Apple nel corso della sua nuova conferenza, e c’è stato modo di parlare anche dei SoC M2 non annunciati e dei prossimi MacBook Air.

Se ci sarà alcun tipo di nuovo hardware nel corso della WWDC, si tratterà con ottime probabilità di Mac. La compagnia punta a lanciare i nuovi MacBook Air con chip M2 all’interno nel corso della conferenza. Il recente crunch della catena di produzione dato dalle chiusure in Cina legate al Covid ha complicato il tutto, ma gli sviluppatori dicono che Apple sta via via utilizzando i nuovi MacBook Air per le proprie app. Si tratta di un segno del fatto che i nuovi Mac sono vicini.

Al momento non resta ovviamente che attendere qualche giorno al fine di poter finalmente ammirare le novità di Apple con i nostri occhi.