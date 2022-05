JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R, ecco il trailer dedicato a Jotaro Kujo

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R torna a mostrarsi in un nuovo trailer che presenta uno dei personaggi principali: Jotaro Kujo

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R interamente dedicato al personaggio di Jotaro Kujo. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra Jotaro Kujo mentre combatte utilizzando il suo potentissimo stand, Star Platinum, che gli permette di sfoderare numerosi attacchi speciali.

Vi ricordiamo che il gioco è ora disponibile per il pre-order per tutte le piattaforme ad eccezione di Nintendo Switch. Tutti i giocatori che effettueranno il pre-ordine otterranno un costume bonus “Green Dolphin Street State Prison Jacket” per Jolyne Cujoh.

La Digital Deluxe Edition includerà il gioco, un Animation Special Event Colour Set per i seguenti personaggi: Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Josuke Higashikata, Giorno Giovanna, e il Season Pass. Il Season Pass garantisce quattro nuovi personaggi giocabili, due costumi esclusivi per Rohan Kishibe e Mohammed Avdol’s Father?, oltre a due giorni di accesso anticipato a tutti i personaggi del Season Pass.

La Collector’s Edition comprenderà invece il gioco e tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition, oltre a una statuina esclusiva Grandista series Jolyne Cujoh – Special Colour Ver. e una riproduzione della targhetta da prigioniero di Jolyne’.

Il picchiaduro di CyberConnect2 basato sul celebre manga di Hirohiko Araki sarà disponibile a partire dal primo settembre su PC e dal 2 settembre 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.