Google Stadia: ecco i giochi gratis di giugno per gli abbonati Pro

Google ha annunciato i nuovi giochi gratis per giugno 2022 disponibili per gli abbonati a Google Stadia Pro.

Google Stadia ha annunciato i nuovi giochi gratis in arrivo a giugno 2022 per gli abbonati a Stadia Pro. Si tratta di sette nuovi giochi , di cui tre già disponibili da domani, 1 giugno, che verranno aggiunti al catalogo nel corso del mese. La lista include diversi titoli interessanti tra cui Deliver Us the Moon, un puzzle adventure sci-fi che segue le avventure di un astronauta solitario sulla luna, l’indie open-world Lake, l’action adventure Ben 10: Power Trip e tanti altri.

Vediamo dunque la lista completa dei nuovi giochi gratis in arrivo su Google Stadia Pro a giugno 2022:

Deliver Us the Moon

DEATHRUN TV

Through the Darkest of Times –

Golf with Your Friends

TOHU

Ben 10: Power Trip

Ma non è tutto: Google annuncia inoltre che il 2 giugno arriverà un aggiornamento per Power Rangers: Battle for the Grid in cui saranno applicate diverse modifiche ai personaggi selezionabili, mentre il 6 giugno sarà resa disponibile la nuova avventura di Elder Scrolls Online, chiamata High Isle.