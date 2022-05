Top Gun: Maverick conquista il botteghino italiano

Dopo averlo aspettato per trentasei anni, il pubblico italiano premia Top Gun: Maverick che decolla al box office con un incasso di oltre 4 milioni di euro. Risultato eccezionale per la pellicola diretta da Joe Kosinski che si attesta come il secondo miglior risultato dell’anno in corso (comprensivo di anteprime) nel weekend di apertura superando The Batman. Un’impresa possibile grazie anche al ritorno in sala di tanti spettatori che non vivevano un’esperienza cinematografica così impattante e reale da prima della pandemia.

Questo successo era auspicato dallo stesso protagonista Tom Cruise che da sempre manifesta il suo forte legame col grande schermo e così ha dichiarato recentemente durante la presentazione al Festival di Cannes, nel corso di un incontro ravvicinato con il pubblico:

Non succederà mai che i miei film non vadano in sala. La reazione del pubblico è fondamentale. Io vado spesso al cinema, con il berretto e i popcorn, mi piace sentire i commenti della gente, non smetto mai di imparare.

Top Gun: Maverick batte inoltre Doctor Strange nel Multiverso della Follia che, alla quarta settimana di programmazione, deve cedere il posto a questo secondo capitolo del memorabile TOP GUN che nel 1986 segnò la definitiva consacrazione di Cruise come star e icona del cinema contemporaneo. Esaltato dalla critica italiana e internazionale, il film ha messo tutti d’accordo grazie ad una sceneggiatura coinvolgente, al cast perfettamente in sintonia e all’indiscusso protagonista: al massimo della sua forma.

Sinossi del film:

Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.

