Stranger Things 4: il rapporto con Dungeons & Dragons

Quello di Dungeons & Dragons, per i ragazzi dell’Hellfire Club in Stranger Things 4, è più che un semplice passatempo: sappiamo, del resto, che fin dalla prima stagione gli elementi più traumatici e i mostri più terribili sono stati ribattezzati dai protagonisti della serie con nomi presi dal mitico gioco di ruolo, che come viene ricordato già nella prima puntata, era oggetto non solo di scherno da chi non lo apprezzava ma anche di una campagna denigratoria da parte di bigotti detrattori. Ma qual è la storia del tutto? Ce lo racconta Still Watching Netflix in un video esclusivo.

In Strenger Things 4, appena uscito su Netflix, sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

