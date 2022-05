Offerte eBay: LG TV OLED da 55 pollici al prezzo minimo di sempre

Le offerte di eBay permettono di acquistare il TV LG OLED55C16LA al prezzo minimo che sia mai stato proposto, con la possibilità di acquistare il prodotto in questione a solamente 839,99€, con il dispositivo che in genere viene proposto sulla piattaforma invece al prezzo di 1.499,99€, con un risparmio quindi di 660 euro.

Per tutta la giornata di oggi, 31 maggio 2022, è possibile fruire del codice ITPERHQRLL4SK27M per ottenere un totale di 5 euro di sconto sull’ordine, il quale si presenta in questo modo a 834,99€. È possibile per un totale di 30 giorni al massimo fruire del reso gratuito del prodotto, pagando solamente le spese di restituzione che risultano a carico dell’acquirente.

Parliamo di un dispositivo di fascia alta che si presenta con la tecnologia OLED grazie al pannello della compagnia utilizzato, con il dispositivo che offre la risoluzione 4K vista la sua enorme stazza e il processore A9 pensato per permettere alla smart TV di procedere con l’utilizzo di molti programmi.

Attraverso il seguente link potete accedere alla pagina ufficiale del prodotto al fine di fruire dello sconto disponibile a tempo limitato, potendo mettere mano di conseguenza sul dispositivo a un prezzo conveniente.

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.