Obi-Wan Kenobi: ufficiale la replica della spada laser della Terza Sorella… ma che prezzo!

Alla fine i leak si sono dimostrati accurati, Hasbro ha presentato ufficialmente una costosissima replica per adulti della spada laser di Reva, villain della nuova serie Obi-Wan Kenobi, dallo scorso venerdì disponibile su Disney+. La spada laser fa parte della linea Star Wars The Black Series, cioè quella dedicata ai collezionisti adulti, tra action figure estremamente dettagliate e repliche delle armi e dei caschi della saga.

La Reva (The Third Sister) Force FX Elite Lightsaber fa parte del programma HasLab, la piattaforma di crowdfunding di Hasbro dedicata ai prodotti più ambiziosi. La stessa piattaforma che in passato aveva consentito la produzione di una gigantesca versione del galeone di Jabba, oltre che una Razor Crest di The Mandalorian in scala con i modellini della linea The Vintage Collection (misurava oltre 60cm in lunghezza).

Il giocattolo riprende il peculiare design delle spade laser degli inquisitori viste in Obi-Wan Kenobi e nella serie animata Rebels. Troviamo l’elsa circolare, che però può essere divisa in due parti. Le due lame possono essere rimosse a piacere. È possibile usarne solo una, oppure entrambe – creando una spada simile a quella di Darth Maul. È anche possibile rimuoverle tutte e due, in modo da poter esporre la replica nel suo stand ufficiale. Quando entrambe le lame sono inserite, la spada laser misura complessivamente poco meno di 200cm!

Come tutti i prodotti della linea Force FX Elite Lightsaber, anche in questo caso stiamo parlando di un prodotto interattivo: le lame si illuminano, con accensione progressiva in verticale, e troviamo anche tantissimi effetti sonori. Tenendo premuto un pulsante la lama si illumina di bianco, come quando i jedi e i sith tentano di tagliare una porta d’acciaio (vi ricordare l’apertura della Minaccia Fantasma?). Premendo brevemente lo stesso tasto, la spada laser riproduce l’effetto e i suoni di quando si deflette un colpo di blaster. Insomma, è un giocattolone molto divertente.

Purtroppo non esiste un meccanismo per far ruotare l’elsa su sé stessa come nelle due serie. Peccato, perché è una delle caratteristiche più peculiari delle spade degli inquisitori.

Non è detto che verrà prodotta veramente

È la prima volta che una spada laser della linea Black Series viene proposta su HasLab, ma viste le premesse non è difficile immaginare i motivi di questa scelta. La replica della spada laser costa ben 549,99 euro, ed è in assoluto il prodotto della linea Star Wars più costoso mai presentato da Hasbro. Un prodotto di nicchia, dedicato ad un gruppo di collezionisti molto ristretto.

Come anticipato sopra, HasLab è una piattaforma di crowdfunding: i giocattoli entrano in produzione solo se viene raggiunto un numero minimo di preordini, in questo caso fissato a 5.000. In caso contrario, l’utente riceve indietro i suoi soldi e il progetto viene cestinato. Non vedrà mai la luce.

I primi due progetti HasLab Star Wars sono stati un successone: il galeone di Jabba The Hutt e la Razor Crest di The Mandalorian sono state finanziate senza problemi, andando a ruba e diventando degli oggetti di culto (vi sconsigliamo di guardare i prezzi su eBay). Poi l’anno scorso qualcosa si è inceppato: Hasbro ha provato a mettere in vendita un enorme action figure del Rancor visto nel Ritorno dello Jedi. Doveva essere la prima action figure Black Series finanziata in crowdfunding (quasi 40cm in altezza, 106.68 cm in larghezza con gli arti spalancati), ma Hasbro non è riuscita ad ottenere i 5.000 preordini richiesti. Colpa del prezzo – considerato eccessivo – e dei bonus insoddisfacenti promessi con il raggiungimento dei ‘side goal’.

Viene da sé che anche questa volta non è affatto detto che la Star Wars The Black Series Reva (The Third Sister) Force FX Elite Lightsaber verrà prodotta veramente. Rischia di essere il secondo clamoroso flop di fila. Il prezzo è altissimo – ripetiamo, il più alto di sempre per un prodotto Hasbro Star Wars – e forse Reva non ha ancora avuto abbastanza tempo per conquistare il cuore dei fan. Staremo a vedere, ma siamo molto scettici: 5.000 preordini non sono davvero pochi. C’è tempo fino all’11 luglio. Se il progetto verrà approvato dai fan, il prodotto verrà poi spedito verso la fine del 2023.