Mario Strikers potrebbe 10 personaggi aggiuntivi dopo il lancio

Mario Strikers: Battle League Football potrebbe ricevere 10 personaggi aggiuntivi dopo il lancio del gioco. A confermarlo sarebbe il leak di un data miner che, passando in rassegna le informazioni disponibili, con la nuova demo sarebbe riuscito ad individuare la presenza di 20 slot per i personaggi, a fronte dei 10 confermati da Nintendo.

I personaggi in questione non sono identificati per nome ma solo da un numero come placeholder, dunque non sappiamo di chi si tratti, ma, come dicevamo in apertura, possiamo avere idea della quantità di personaggi previsti, ovvero 10 oltre al set iniziale. Vi ricordiamo che la demo gratuita di Mario Strikers: Battle League Football può essere già scaricata dal Nintendo eShop e che sabato 4 e domenica 5 giugno sarà possibile sfidarsi nella principale modalità online.

Mario Strikers has 10 characters at launch, but 20 character slots. Looks like there may be an additional 10 coming through the recently announced free DLC. pic.twitter.com/PCGSlDOzoB — Jack (@Wipeoutjack7) May 27, 2022

Annunciato durante il Nintendo Direct di febbraio, il terzo episodio della serie calcistica con protagonista l’idraulico italiano ci permetterà di lanciarci in frenetiche partite cinque–contro-cinque simili al calcio in cui l’attacco si fonda molto sul dribbling, sui contrasti e sui tiri speciali. Nel gioco rivestirà un’enorme importanza anche l’equipaggiamento, che andrà ad influire sulle statistiche come velocità, forza e precisione dei passaggi, oltre che sull’aspetto.

Vi ricordiamo che Mario Strikers: Battle League Football sarà disponibile a partire dal prossimo 10 giugno in esclusiva su Nintendo Switch.