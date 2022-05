God of War serie TV: Dave Bautista sarà Kratos? L’attore commenta l’idea

Sony ha ufficializzato lo sviluppo della serie TV su God of War, la celebre serie videoludica sarà prodotta in collaborazione con Amazon Prime Video e sarà un adattamento live action. A questo punto, sono in tanti a domandarsi chi interpreterà Kratos.

In queste ore, i nomi tirati in ballo dai fan sono stati tantissimi, ma uno in particolare sembra aver convinto il larga parte gli appassionati. Si tratta dell’attore ed ex-wrestler statunitense Dave Bautista che in effetti sembra avere tutte le carte in regola per interpretare il protagonista della serie targata Santa Monica. Sollecitato sulla questione da un video lanciato da Comicbook, l’attore ha risposto che sarebbe ben disposto ad accogliere questa nuova sfida, senza però dilungarsi più di tanto in merito.

Stando al parere della gente, [davanti a me] ci sarebbero praticamente tutti gli altri. Ma hey, io amo dimostrare alla gente di essere in errore” ha riferito l’attore.

Insomma, sembra che l’attore di Drax sarebbe senza dubbio ben felice di poter interpretare Kratos nella serie televisiva di God of War, per la gioia di quei fan che sperano che Sony possa effettivamente trasformare in realtà il desiderio del celebre attore di Hollywood.