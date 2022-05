Fire Emblem Warriors: Three Hopes si mostra in un nuovo video di gameplay

Fire Emblem Warriors: Three Hopes torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay dedicato ai personaggi dell'Alleanza del Leicester. Ecco il video.

Nintendo ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Fire Emblem Warriors: Three Hopes che ci permette di vedere il titolo nuovamente in azione. Il filmato, che trovate qui sotto, è dedicato a all’Alleanza dei Leicester, una delle fazioni a cui potremo scegliere di aderire, e sulle abilità dei singoli personaggi.

Nel video, infatti, vediamo all’opera vari personaggi dell’Alleanza del Leicester tra cui Edelgard, Dimitri, Raphael e Hilda, ognuno dotato di un proprio stile di combattimento e abilità specifiche da sfoderare in battaglia.

Prima di lasciarvi alla descrizione ufficiale del gioco, vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 24 giugno 2022.

Unisciti agli eroi di Fire Emblem: Three Houses per epiche battaglie in un Fódlan dilaniato dalla guerra. Edelgard, Dimitri, Claude e altri personaggi di Fire Emblem: Three Houses fanno il loro ritorno per sfoggiare tutto il loro valore in battaglia. Scatena devastanti combo e spettacolari mosse speciali in intensi combattimenti in tempo reale. Abbatti orde di nemici in scontri corpo a corpo con l’ascia di Edelgard o la lancia di Dimitri, o bersagliali dalla distanza con l’arco di Claude.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes sbarcherà su Nintendo Switch il 24 giugno. Un’edizione limitata del gioco sarà disponibile a partire dalla stessa data e includerà un artbook, una mappa in tessuto del Fódlan, un set di cinque statuette in acrilico e un set di cartoline dei personaggi, oltre alla scheda di gioco.