DeLorean Alpha 5: la sportiva elettrica non ha più segreti, il ritorno di un mito

La DeLorean è ufficialmente tornata in pista. L’auto che segna il grande ritorno si chiama DeLorean Alpha5 ed è completamente elettrica. Omaggia l’iconica DMC-5, ma allo stesso tempo ne è molto distante. Ci troviamo davanti ad un design completamente inedito, firmato sempre da Italdesign, lo studio di Giugiaro che già aveva disegnato la DeLorean originale.

L’auto verrà mostrata dal vivo in occasione dell’atteso festival di Pebble Beach organizzato per il mese d agosto. Poi i preordini e l’entrata in produzione fissata per il 2024.

La DeLorean Alpha 5 misura 4.995 mm lunghezza x 2.044 mm larghezza x 1.370 mm altezza. Ci sono le iconiche portiere con apertura ad ali di gabbiano, mentre dentro l’abitacolo troveremo tanta tecnologia: pochi tasti fisici e due massicci schermi, uno per l’infotainment e l’altro per la strumentazione di bordo.

Parola d’ordine: aerodinamica. Il Cx è di appena 0,23. I dettagli sono comunque ancora pochissimi: sappiamo che verrà materialmente prodotta in Italia e che il powertrain verrà fornito da un’azienda britannica. Sappiamo che la velocità massima è di 242Km/h, mentre l’autonomia dovrebbe essere superiore ai 400Km.

La DeLorean Alpha 5 sarà un’auto in edizione limitata, ne verranno prodotte solamente 88 (come le miglia orarie da raggiungere per viaggiare nel tempo). È solo l’inizio. In futuro DeLorean produrrà anche una coupé sportiva con motore V8 e un SUV alimentato a idrogeno.