Cyberpunk 2077 avrà una sola espansione? CD Projekt potrebbe averlo confermato

30—Mag—2022 / 1:19 AM

A quanto pare Cyberpunk 2077 avrà una sola espansione. A confermarlo indirettamente è stato Adam Kiciński, il CEO di CD Projekt RED durante l’ultima conference call sui risultati finanziari della compagnia.

L’espansione di Cyberpunk 2077 sarà l’ultimo progetto basato sul RED Engine, tutte le produzioni future saranno realizzate in Unreal Engine“, ha dichiarato Kicinski.

Il CEO della compagnia polacca ha sottolineato dunque che il definitivo passaggio all’Unreal Engine 5 verrà compiuto con il quarto capitolo di The Witcher, mentre l’ultimo progetto realizzato con il motore grafico proprietario Red Engine sarà l'”espansione” di Cyberpunk 2077, al singolare.

Le parole di Kicinski dunque sembrano confermare che Cyberpunk 2077 non riceverà ulteriori contenuti in termini di storia e missioni una volta pubblicato il DLC nel 2023. Indice che forse lo studio ha deciso di tagliare i piani per qualsiasi altro DLC pianificato precedentemente.

In origine, infatti, il gioco avrebbe dovuto ricevere ben due espansioni, ma è alquanto evidente che i problemi legati ai travagli post pubblicazione, nonché alla difficile situazione del team di sviluppo potrebbero aver fatto propendere il team verso una revisione dei piani post lancio.