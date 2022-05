Star Wars: The Bad Batch 2, teaser trailer della serie in arrivo in autunno su Disney+

Star Wars: The Bad Batch 2 era stato ufficialmente confermato lo scorso agosto, per un’uscita prevista nel corso di quest’anno (naturalmente su Disney+): da allora non abbiamo avuto aggiornamenti, almeno fino ad oggi, quando dalla Celebration arriva il primo teaser di questa seconda stagione, che promette rinnovamenti. Di cosa si tratterà nello specifico lo scopriremo solo più avanti: al momento non c’è neanche una sinossi ufficiale, solo un periodo di riferimento: l’autunno.

Star Wars: The Bad Batch segue il gruppo di cloni sperimentali d’elite della Bad Batch (introdotti per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni.

Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo, Brad Rau e Jennifer Corbett sono gli executive producer di Star Wars: The Bad Batch, mentre Carrie Beck è la co-executive producer e Josh Rimes il produttore. Brad Rau ricopre anche il ruolo di supervising director con Corbett come capo sceneggiatore.

