Star Wars: The Bad Batch, confermata ufficialmente una seconda stagione

Oggi Disney+ ha annunciato la seconda stagione della serie animata Star Wars: The Bad Batch, che dopo il grande successo della prima serie arriverà sulla piattaforma nel 2022.

Michael Paull, President di Disney+ e ESPN+, ha così commentato:

I fan hanno accolto con entusiasmo Star Wars: The Bad Batch e siamo davvero emozionati di vedere l’universo animato di Star Wars continuare a crescere su Disney+. In qualità di casa dello streaming del franchise Star Wars, non vediamo l’ora che arrivi la seconda stagione di questa serie animata che è stata così tanto apprezzata dai fan.

Gli ha fatto eco l’executive producer, nonché curatore dell’intero universo narrativo, Dave Filoni:

Insieme a tutto il team Lucasfilm Animation voglio davvero ringraziare Disney+ e tutti i nostri fan per averci dato l’opportunità di continuare a raccontare la storia di Bad Batch.

Star Wars: The Bad Batch segue il gruppo di cloni sperimentali d’elite della Bad Batch (introdotti per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. La prima delle due parti che compongono il finale della prima stagione della serie sarà disponibile in esclusiva su Disney+ domani alle ore 9.00.

Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo, Brad Rau e Jennifer Corbett sono gli executive producer di Star Wars: The Bad Batch, mentre Carrie Beck è la co-executive producer e Josh Rimes il produttore. Brad Rau ricopre anche il ruolo di supervising director con Corbett come capo sceneggiatore.

