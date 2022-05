Samsung Galaxy Z Flip 4: nuovo leak anticipa dettagli sullo schermo migliorato?

Mentre siamo in attesa di ricevere da parte di Samsung novità in merito ai prossimi Samsung Z Fold 4 che dovrebbero venire rilasciati nel giro di qualche tempo, con un presunto reveal nel corso del mese di agosto, diverse anticipazioni in merito ai nuovi telefoni hanno avuto modo di svelare potenzialmente diverse feature in anteprima. Ovviamente siamo davanti a leak non ufficiali e non provenienti da parte del colosso sudcoreano.

Abbiamo questa volta che fare con una cover del dispositivo pieghevole, la quale si presenta ancora una volta come hai visto in passato con un design particolarmente diverso dal solito, dato che abbiamo infatti a che fare con un dispositivo che deve avere modo di proteggere la superficie di uno smartphone che cambia di continuo le sue dimensioni per via della cerniere.

All’infuori della presenza di una cover alquanto simile a quella dell’anno scorso, il noto leaker Ice Universe ha avuto modo di fare chiarezza su un particolare dettaglio che sembra promettente, con questo che avrebbe modo di confermare una delle tante migliorie che i nuovi smartphone dovrebbero presentare quando verranno finalmente rilasciati da parte della compagnia.

Compared with the Fold3 protective case, the Fold4 screen ratio is improved. pic.twitter.com/a43p6zrcu5 — Ice universe (@UniverseIce) May 27, 2022

Abbiamo nello specifico a che fare con un rapporto dello schermo che sembra leggermente migliorato stando alle foto, anche se ovviamente c’è da dire innanzitutto che si tratta di informazioni non molto precise, analizzate quindi semplicemente con le informazioni in nostro possesso dallo scatto leakato.

Attendiamo di scoprire tutti i vantaggi nuovi Z Fold 4 rispetto a quanto visto con la scorsa serie di device pieghevoli, e sembra che avremo presto novità in merito a quando sarà possibile finalmente ammirare un presunto evento nel corso del mese di agosto, durante il quale dovrebbero venire svelati i nuovi Z Flip 4 e Z Fold 4 di Samsung.