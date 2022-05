Stranger Things 4: il video con il Duomo di Milano che si trasforma per l’uscita della serie TV

Durante la premiere esclusiva di Stranger Things 4 che si è svolta a Milano presso Piazza Duomo sono stati proposti dei momenti che hanno decisamente colpito il pubblico, comprese delle immagini e dei visual suggestivi che sono comparsi proprio sul Duomo della città.

Qui sotto potete vedere il video che mostra alcuni momenti salienti della serata Stranger Things 4 a Milano, e dei video realizzati per l’occasione in cui la città si trasforma in un luogo temporalmente diverso, ritornando indietro al 1986.

Questa è la descrizione del video fatta da Netflix:

Durante la premiere esclusiva del primo episodio di Stranger Things 4 a Milano, è successo qualcosa che credevamo possibile solo a Hawkins: un portale interdimensionale si è aperto riportando piazza Duomo nel 1986. E così tornano gli storici taxi gialli, i mitici paninari e la mania per i pattini a rotelle. Ma anche quando tutto sembra tranquillo, il Sottosopra è sempre in agguato.

Stranger Things 4 si ambienta 6 mesi dopo la battaglia dello Starcourt, precisamente durante le vacanze di primavera. Per la prima volta il cast dello show è diviso in 3 differenti location. Undici e i Bayers in California; i ragazzini ad Hawkins e Hopper prigioniero in terra straniera.

In Stranger Things 4 vediamo il ritorno dei ragazzi protagonisti delle tre stagioni precedenti, con Finn Wolfhard nei panni di Michael Wheeler, Millie Bobby Brown come Undici, Noah Schnapp che fa l’interprete di Will Byers, Gaten Matarazzo nei panni di Dustin Henderson, e Caleb McLaughlin come Lucas Sinclair.

Oltre ai vecchi membri del cast sono tanti i nuovi nomi di Stranger Things 4, come: Amybeth McNulty, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Tom Wlaschiha, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Duričko, e il mitico Robert Englund.

Stranger Things è disponibile su Netflix dal 27 maggio.