NVIDIA RTX 4080, 4070 e 4060: specifiche tecniche svelate da un leak?

Seppur non ci siano ancora stati annunci in merito alle schede video RTX della serie 4000 da parte di NVIDIA, un recente leak delle pagine di billibilli avrebbe approfondito la questione svelando le specifiche tecniche dei nuovi dispositivi, che dovrebbero venire confermate da parte del colosso nel giro di qualche tempo.

Parliamo di un report relativo alle RTX 4080, 4070 e 4060 della serie Ada Lovelace ripreso da Neowin, che offrirebbero 23% (10,752), 25% (7,680) e 28% (4,608) CUDA core aggiuntivi rispetto a quanto visto con le RTX 3080, 3070 e 3060. Trovate il tutto nell’immagine presente qui di seguito, dove però viene indicata una memoria errata per le RTX 4060, con anche i consumi che i gioiellini dovrebbero presentare.

Non resta che prendere ovviamente il tutto come possibile e non ufficiale, visto che (memoria delle RTX 4060 a parte) il tutto sembra alquanto plausibile e in linea con quanto anticipato dai vari report, ma c’è comunque da dire che non siamo davanti ad alcun tipo di annuncio ufficiale, e che il leak potrebbe infatti venire smentito da parte di NVIDIA nel giro di solamente qualche tempo.

Non resta che attendere il reveal delle Ada Lovelace che dovrebbe presentarsi entro qualche tempo, sperando che la compagnia abbia presto modo di fare chiarezza in merito alle potenzialità delle sue prossime schede grafiche.