Black Adam: Dwayne Johnson rivela che il trailer uscirà l’8 giugno

Dwayne Johnson ha rivelato attraverso Instagram che il trailer di Black Adam uscirà l’8 giugno. L’interprete ha accompagnato il post con una dichiarazione in cui parla del significato del trono di Black Adam, e di come lavorando sul set abbia deciso di rispettarlo.

Questo è il post.

Ecco le parole di Dwayne Johnson che hanno accompagnato l’annuncio dell’uscita del trailer di Black Adam per l’8 giugno:

Per tutti coloro che tra voi sanno cos’è il trono di Black Adam e la sua mitologia, allora posso dire che sapete cosa significa e che potere ha questo trono. Ho fatto una promessa a me stesso, ovvero che non mi ci sarei seduto sopra fino a quando Black Adam non avrebbe ottenuto il diritto di guadagnarsi quel sacro posto. Così mi sono sempre seduto sulle scale per fare i miei compiti. E quando abbiamo finalmente girato quella scena è stato un momento iconico. L’esordio mondiale del trailer di Black Adam avverrà l’8 giugno.

Nel film, Dwayne Johnson sarà affiancato da Aldis Hodge come Hawkman, Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, Quintessa Swindell che farà Cyclone, Pierce Brosnan come Doctor Fate. In Black Adam ci saranno anche Sarah Shahi e Marwan Kenzari, i cui ruoli sono ancora sconosciuti. Il film uscirà il 21 ottobre.