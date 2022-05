Apple WWDC22: il reveal di iOS 16 sembra confermato

In attesa del debutto del nuovo evento WWDC22 di Apple, il quale anche nel corso del 2022 avrà modo di tornare, la compagnia ha pubblicato una scaletta ufficiale che indica a grandi linee quello che potremmo aspettarci nel corso della conferenza che avrà luogo a partire dalla giornata del 6 giugno 2022 fino al 10 giugno. Si parla nello specifico di un evento che dovrebbe presentarsi con dei grossi aggiornamenti per il campo del software, seppur saranno di sicuro presenti anche diversi altri tipi novità.

Fra iPadOS, watchOS, tvOS, macOS, e, con la sedicesima versione via iOS alle porte è a dir poco probabile per il nuovo evento del colosso di Cupertino la presenta di notizie in merito a quelli che saranno i grossi cambiamenti degli update in questione, i quali sono stando a quello che sappiamo pronti nel campo dei telefoni e dei tablet pensati per non presentare delle migliorie grafiche particolarmente evidenti. Questi avrebbero infatti l’obiettivo di cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con alcune app.

Per quel che riguarda iPadOS, l’attenzione dei fan dovrebbe essere particolarmente elevata in merito alle novità in arrivo, considerando infatti che la compagnia dovrà questa volta, nel corso il suo evento del 2022, rispondere a un’offerta di Google che comincia a diventare sempre più interessante, con infatti la concorrenza che ha deciso di supportare con il suo Android molto di più sui vari tablet.

È bene sottolineare che potremo vedere che in attesa dell’evento da parte di Apple non ci sono ancora novità ufficiali in tal senso, e non sappiamo quali saranno gli annunci reali, ma è probabile che finalmente sia arrivato il momento per la nuova versione dei software della compagnia di presentarsi sui device, in seguito agli approfondimenti della conferenza sia fisica che digitale.