Offerte Amazon: 4 Blu-Ray Ultra HD 4K a soli 50€

27—Mag—2022 / 9:35 AM

Grazie alle offerte di Amazon è possibile fino alla giornata del 31 maggio 2022 fruire di una promozione alquanto interessante che permette di acquistare 4 titoli Ultra HD 4K a solamente 50 euro attraverso la pagina ufficiale. Parliamo di moltissimi prodotti disponibili in formato digitale che portano in ballo l’enorme catalogo del colosso Disney.

Mentre risulta possibile acquistare molti dei Blu-Ray in 4K Ultra HD a un prezzo scontato, fruendo della promozione il risparmio risulta di sicuro evidente, con quindi utenti che vogliono espandere la propria collezione che possono fruire dell’offerta a tempo limitato prima che questa venga rimossa dopo la fine del mese di maggio.

Fra i titoli disponibili ce n’è davvero di tutti i gusti, dai film Marvel che fanno parte del Marvel Cinematic Universe alle opere dell’universo di Star Wars, passando per novità Disney e ulteriori opportunità arrivate al cinema, al punto che risulta quasi impossibile non adocchiare quattro produzioni interessanti.

Per accedere alla pagina in cui è presente la promozione, con l’intero catalogo di possibilità che viene messo a disposizione degli utenti per scegliere quattro titolo da acquistare a solamente 50€, potete recarvi al link che trovate qui di seguito.

Compralo su Amazon.it

