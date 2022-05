Obi-Wan Kenobi: il cast della serie TV alla Star Wars Celebration, insieme a Rovazzi

Disney+ ha diffuso le foto dell’evento dedicato ai fan di Obi-Wan Kenobi che si è svolto durante la Star Wars Celebration. Hanno sfilato sul red carpet Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Bonnie Piesse, Rupert Friend, Indira Varma, O’Shea Jackson Jr., Simone Kessell, Benny Safdie, Jimmy Smits, Vivien Blair, e Fabio Rovazzi. All’evento, che ha visto la proiezione a sorpresa dei primi due episodi dell’attesissima serie, ora disponibili su Disney+, hanno inoltre partecipato la regista e produttrice esecutiva Deborah Chow e il produttore esecutivo Joby Harold.

Ecco le foto dell’evento.

Speciale sorpresa anche per la versione italiana di Obi-Wan Kenobi che vede un nuovo cameo di doppiaggio da parte di Fabio Rovazzi che, da grande fan della saga più famosa di tutti i tempi, è volato ad Anaheim per seguire la Star Wars Celebration. Nel secondo episodio della serie, il cantante e regista torna a dare la propria voce a uno Stormtrooper. Non è però la prima volta che Fabio Rovazzi si cimenta in questo ruolo: aveva già doppiato uno Stormtrooper nel primo episodio di The Mandalorian, oltre che nella versione italiana del film d’animazione Disney Ralph Spacca Internet e nel film Star Wars: L’Ascesa di Skywalker diretto da J.J. Abrams.

Obi-Wan Kenobi inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

La serie è interpretata da Ewan McGregor, che riprenderà il suo ruolo nei panni dell’iconico Maestro Jedi, e segna anche il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader. Si uniscono al cast anche Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. Obi-Wan Kenobi è diretta da Deborah Chow, mentre i produttori esecutivi sono Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e Joby Harold.

I primi due episodi di Obi-Wan Kenobi sono ora disponibili su Disney+. Gli episodi successivi saranno arriveranno sulla piattaforma streaming ogni mercoledì, fino all’episodio finale di mercoledì 22 giugno.