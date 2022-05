L’Indonesia invita Tesla ad aprire la nuova fabbrica in una zona da 30.000 ettari

Luhut Binsar Pandjaitan, il Coordinating Minister per gli affari marittimi e investimenti ha confermato il fatto che la nuova fabbrica di Tesla per le batterie che dovrebbe venire costruita in Indonesia potrebbe erigersi in una delle aree più industriali del paese, nel North Kalimantan.

Parliamo di un’area da 30.000 ettari in grado di generare 10.000 megawatt di potenza idroelettrica, in grado di generare la stessa quantità di energia grazie ai pannelli solari, mentre si parla anche di 29.000 megawatt ottenibili dai gas naturali. Si tratta di uno dei poli industriali maggiormente importanti di tutto il mondo, con la costruzione iniziata a dicembre dello scorso anno e con Tesla che potrebbe risultare uno dei protagonisti.

Il ministro ha parlato di come Tesla ha visitato l’Indonesia, e sembra quindi che Musk potrebbe di conseguenza considerare il territorio come possibile per la costruzione della sua nuova fabbrica legata al mondo delle batterie, che fra forniture di energie e possibilità legate allo spazio avrebbe di sicuro modo di ambientarsi al meglio in questa specifica zona.

Mentre è chiaro che Tesla si troverà a fare dei nuovi investimenti in tal senso, non abbiamo però conferme relative al luogo in cui la nuova fabbrica verrà realizzata, anche se non resta che attendere qualche tempo al fine di scoprire maggiori dettagli sulla questione.