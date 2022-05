Gran Turismo potrebbe diventare un film e non una serie TV, secondo Deadline

Gran Turismo diventerà un film e non una serie TV, secondo un nuovo report di Deadline. Per chi non lo sapesse, ieri Sony ha annunciato di aver approvato tre nuovi progetti attualmente in produzione presso PlayStation Productions, la sua divisione dedicata agli adattamenti cinematografici e televisivi delle grandi IP PlayStation. I primi due progetti riguardano la produzione delle serie TV di Horizon Zero Dawn e God of War ed il terzo, invece, riguarda l’adattamento di Gran Turismo, che si pensava essere inizialmente una serie TV. Ora emerge la possibilità che tale progetto possa essere in realtà un adattamento cinematografico.

Sony Turning PlayStation’s ‘Gran Turismo’ Into Movie; Neill Blomkamp Eyed To Direct https://t.co/CyNkwt3yqS — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 26, 2022

Stando infatti a quanto riportato da Deadline, Sony avrebbe intenzione di realizzare un film su Gran Turismo con Neill Blomkamp, il regista di District 9, alla regia. Per quanto ne sappiamo, si tratta di una possibilità che sicuramente non è da escludere. Del resto, ieri Sony non ha annunciato un editore per il prodotto dedicato a Gran Turismo, a differenza di quanto fatto con gli adattamenti dedicati a Horizon Zero Dawn e God of War, co-prodotte rispettivamente con Netflix e Prime Video.

Sta di fatto che al momento non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali in merito da parte di Sony e, per quanto la fonte sia ritenuta affidabile, vi ricordiamo che le informazioni riportate restano pur sempre delle indiscrezioni. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti sul nuovo adattamento di Gran Turismo.