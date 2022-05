Dead Space: il creatore afferma che è “strano non far parte del remake”

Il creatore di Dead Space, Glen Schofield ha dichiarato ai microfoni di Game Informer che per lui è strano non essere coinvolto nel progetto del remake in sviluppo presso EA. Durante l’intervista incentrata su The Callisto Protocol, l’autore ha espresso le proprie sensazioni riguardo al rifacimento della sua vecchia creatura, dichiarando di sentirsi felice per il ritorno del franchise ma dispiaciuto di non essere coinvolto nel progetto. Ecco le sue parole a riguardo:

L’annuncio l’ho preso come un complimento e continuo a considerarlo tale, ma ne sono anche un po’ dispiaciuto. E’ una sensazione molto strana, come se tu non fossi legato al tuo stesso gioco“, afferma Schofield “E’ molto strano, vogliono fare un gioco migliore di quello che hai fatto tu”. Auguro comunque loro ogni bene perché voglio che il franchise continui a vivere: questo è ciò che voglio, intendo giocarlo, desidero che lo facciano bene. Sono felice che abbiano dato al franchise una seconda vita.

Vi ricordiamo che Glen Schofield è stato il creatore e produttore esecutivo del primo Dead Space (2008) quando era parte di Visceral Games e ha fornito input creativi su Dead Space 2 prima di lasciare lo studio. Attualmente è a capo dello studio Striking Distance che è al lavoro su The Callisto Protocol, considerato da molti come l’erede spirituale di Dead Space pur non essendo in alcun modo legato al franchise.

Dead Space Remake sarà disponibile a partire dal 27 gennaio 2023 PC, PS5 ed Xbox Series X/S.