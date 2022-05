Card Captor Sakura e Fire Force in Home Video a giugno grazie a Eagle Pictures

Card Captor Sakura – The Movie e la prima stagione di Fire Force arriveranno in DVD e Blu-ray il 23 giugno, in seguito all'accordo tra Eagle Pictures e Yamato Video.

Dal 23 giugno saranno disponibili grazie a Eagle Pictures due importanti titoli della libreria Yamato Video, con la quale Eagle Pictures ha recentemente firmato un nuovo accordo per la distribuzione di DVD e Blu-ray: Card Captor Sakura – The Movie e Fire Force.

Tra i primi titoli in arrivo a partire dal 23 giugno ci sarà Card Captor Sakura – The Movie di Morio Asaka e Terry Klassen, il primo film con protagonista la vivace Sakura alle prese con le carte magiche create dal potente stregone Clow Reed, edito in edizione Combo (con all’interno sia il formato DVD che Blu-ray) corredata da un booklet e una card da collezione in edizione numerata. Protagonista del film Sakura Kinomoto, una vivace ragazzina che frequenta la quarta elementare a cui è stato affidato un difficile compito: recuperare alcune carte create da un potentissimo mago, ora disperse per la città, servendosi di speciali poteri magici e dell’aiuto di Kerberos, il custode del libro in cui queste erano sigillate. La rottura del sigillo, tuttavia, ha scatenato una maledizione che rischia di portare il mondo intero alla rovina…

Disponibile in Home Video nel mese di giugno anche la prima stagione di Fire Force di Yūki Yase, con protagonisti i pompieri dotati di speciali poteri pirocinetici, sempre in edizione a tiratura limitata first press in un cofanetto da 3 Blu-ray e in un cofanetto da 4 DVD, arricchite entrambe da una maxi card numerata a tiratura limitata e due booklet a colori esclusivi rispettivamente da 32 e 36 pagine, contenenti i disegni preparatori originali, le gallerie dei personaggi, illustrazioni, i fondali e tutte le sinossi degli episodi.

Le fiamme dilaniano nel mondo e gli unici che possono domarle sono i pompieri della Fire Force, personale con speciali poteri pirocinetici. Il nostro protagonista è Shinra Kusakabe, giovane appena arruolato nella Fire Force con un tragico passato legato agli incendi e il misterioso potere delle Orme del Demonio: è ora di combattere il fuoco con il fuoco.

