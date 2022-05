Winnie the Pooh: le prime immagini del film horror con protagonista l’orsetto

Winnie the Pooh è sempre stato un personaggio legato all’infanzia ed all’intrattenimento per bambini, ma il film Winnie the Pooh: Blood and Honey calerà questo character in un contesto completamente diverso, ed all’interno del genere horror. Dread Central ha diffuso le prime immagini del film horror.

Qui sotto trovate i primi scatti tratti da Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Il lungometraggio è diretto da Rhys Frake-Waterfield. I protagonisti del film sono Amber Doig-Thorne, Maria Taylor e Danielle Scott. La produzione di Winnie the Pooh: Blood and Honey è stata affidata a Jagged Edge Productions.

Non sono stati offerti dettagli sulla trama della storia, anche se possiamo vedere nelle immagini che la maschera di Winnie the Pooh sarà utilizzata da un killer capace di commettere efferati omicidi. Nelle immagini possiamo notare anche una versione alternativa e cruenta del maialino Pimpi.

La descrizione di IMDB definisce Winnie the Pooh: Blood and Honey come un “horror che narra in una versione alternativa la famosa leggenda di Winnie the Pooh”. Ricordiamo che Winnie the Pooh è un character nato dai romanzi scritti da Alan Alexander Milne.

