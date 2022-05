Speed Racer: J.J. Abrams sviluppa una serie per Apple TV+

La serie animata Speed Racer, conosciuta in Italia come Superauto Mach 5, diventerà un telefilm sviluppato dalla piattaforma Apple TV+, e che avrà la Bad Robot di J.J. Abrams a lavorarci per la trasposizione sullo schermo.

Ricordiamo che dalla serie animata venne tratto un film live-action che non sarà però collegato con la serie TV in sviluppo su Speed Racer. Secondo quanto riportato da Deadline a scrivere la sceneggiatura del telefilm ci saranno Hiram Martinez (Snowpiercer) e Ron Fitzgerald (Westworld).

Il protagonista del cartone è Go, un pilota che con l’aiuto del meccanico Kei prepara le corse a cui parteciperà, fino a quando un uomo d’affari non gli proporrà di perdere una gara in cambio di denaro. Sarà l’inizio di un percorso che avrà a che fare con corse molto rischiose e pericolo di vita per lo stesso Go. La serie animata di Speed Racer è stata lanciata nel 1966, ed è stato uno dei primi anime a far successo anche in Occidente. L’anime è stato prodotto da Tatsunoko Productions, basato su un manga di Tatsuo Yoshida.

Mentre il film fu realizzato nel 1997 dalle sorelle Wachowski e interpretato tra gli altri da Emile Hirsch e Christina Ricci.