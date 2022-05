Samsung Galaxy Z Fold 4: dettagli sul nuovo sistema pieghevole

Nel corso degli ultimi mesi c’è stato modo di parlare di un dettaglio particolarmente importante per quel che riguarda gli smartphone pieghevoli targati Samsung, i quali stando a quanto di recente anticipato da Ice Universe avranno modo di presentarsi ancora una volta nel mese di agosto e potrebbero offrire una feature che molteplici altre major del mercato dei dispositivi pieghevoli hanno già avuto di sistemare.

Parliamo nello specifico della struttura della cerniera e degli schermi pieghevoli, i quali nei precedenti modelli lasciano agli utenti abbiano modo di sentire al tatto un leggero rialzamento del display nella parte della piegatura, che a quanto pare non verrà eliminata nei prossimi device della compagnia.

È un dettaglio non ancora confermato da parte di Samsung, che infatti non ha avuto modo di annunciare dispositivo in questione, ma c’è da dire che Ice Universe risulta particolarmente autorevole nel settore, e che di conseguenza possiamo aspettarci il fatto che quanto anticipato potrà davvero risulta reale.

In ogni caso, la nuova cerniera risulterebbe comunque migliore rispetto a quanto visto in passato per il rialzamento dello schermo, che risulterebbe decisamente meno visibile e percepibile al tatto degli utenti, seppur ovviamente avremo modo di ottenere maggiori dettagli sulla situazione solamente non appena il colosso riuscirà ad annunciare dispositivi pieghevoli.