OnePlus 10 Pro: un aggiornamento sistema i problemi di HDR e audio

I OnePlus 10 Pro hanno di recente avuto modo di giungere sul mercato, presentandosi come nuovi dispositivi pronti a offrire molte feature, e hanno avuto modo di porre il fianco a diverse critiche, con infatti molteplici problemi che hanno accompagnato il lancio degli smartphone in questione sul mercato.

Delle buone notizie in tal senso sono tuttavia arrivate da parte della nota compagnia Oneplus, la quale infatti ha confermato un nuovo aggiornamento per i suoi gioiellini, il quale come svelato in via ufficiale porta diversi miglioramenti per sistemi, permettendo maggiore stabilità e non solo.

Si parla nello specifico della risoluzione di un bug relativo all’audio degli smartphone in questione, come anche dei problemi con l’HDR della fotocamera che rendevano le foto fin troppo esposte alla feature in questione e di conseguenza non naturali.

C’è da dire che come sempre si tratta di un aggiornamento che potrebbe metterci qualche giorno prima di giungere su tutti i dispositivi, e nel caso in cui si sia in possesso di un OnePlus 10 Pro non serve quindi che attendere qualche tempo al fine di poter scaricare il software con le migliorie per portare i propri dispositivi all’ultima versione.